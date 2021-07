Uma operação foi desencadeada no município de Campo Belo para prender quadrilha que furtava, abatia e comercializava carnes de forma clandestina.

De acordo com informações do Portal Campo Belo, açougues e alguns estabelecimentos no município e na região foram alvos de buscas e apreensões.

A operação foi realizada pela Polícia Militar do Meio Ambiente, Polícia Civil, Polícia Militar, IMAN e Vigilância Sanitária.

Foram 18 mandados de busca e apreensões, com 6 prisões, 10 veículos apreendidos, vários celulares, que podem ter informações sobre as negociações, além de folhas de cheque, no valor de mais de R$100 mil, dinheiro em espécie e notas fiscais.

Foi apreendida e descartada mais de uma tonelada de carne, sem condições de consumo.

Foram fiscalizados açougues, restaurantes e cantinas por estarem comprando carnes ilícitas.

As carnes que eram comercializadas em alguns estabelecimentos em Campo Belo eram de procedência duvidosa. Há indícios que as carnes eram provenientes de furtos.

Quem tiver alguma informação sobre o caso pode fazer denúncias pelo 190 de forma anônima.

Fonte: Portal Campo Belo