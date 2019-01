Na noite dessa quarta-feira (2), cinco pessoas suspeitas de envolvimento em roubos de carga em rodovias foram detidas durante operação da Polícia Militar no bairro Santa Marta, em Divinópolis.

De acordo com a PM, a quadrilha atuava nas rodovias MG-050, BR-494 e BR-262.

A Polícia recebeu denúncias de que os envolvidos estavam escondidos em um imóvel na rua Martinho Ferreira do Amaral. Uma equipe do Grupamento Especializado em Recobrimento (GER) da PM foi ao endereço onde se depararam com três adolescentes, um de 16 anos e dois 17 anos, além de um rapaz de 19 anos e um homem de 49 anos.

No imóvel, os policiais apreenderam uma espingarda calibre 12 e 31 munições do mesmo calibre, 43 buchas de maconha e cinco comprimidos e ecstasy.

Segundo a PM, todos os detidos têm passagens criminais entre elas roubo, tráfico de drogas e homicídio. Os cinco envolvidos foram detidos e levados para a delegacia da cidade.