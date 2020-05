Abrir uma cerveja, acender um cigarro, comer um docinho são alguns dos hábitos que ficaram mais frequentes na rotina dos brasileiros como forma de relaxamento diante do cenário de pandemia desde meados de março.

O isolamento social afastou as pessoas, mas estreitou a relação de cerca de 18% da população com o álcool, que agora tem consumo quase diário durante a quarentena. O dado é resultado do projeto “ConVid – Pesquisa de Comportamento”, realizada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em parceria com a UFMG e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

“É a virada de chave pra mim, é como se eu virasse a chave da casa/trabalho para a casa/lar”, analisa o programador Caio Bigode, de 24 anos, que conta ter aumentado a frequência do consumo de bebidas alcóolicas e cigarros em casa durante o isolamento. Embora tenha percebido uma maior frequência, ele conta que bebe menos de cada vez, já que era nos encontros com os amigos aos finais de semana que costumava consumir bebidas alcóolicas em maior quantidade.

A professora Cynthia Monteiro, de 26 anos, experimenta a mesma mudança desde que interrompeu as aulas na educação infantil por conta da pandemia, mas não teve a possibilidade de trabalhar em casa. “Por ser essa situação em que não precisamos estar disponíveis de segunda a sexta para trabalhar, acaba trazendo essa possibilidade de beber quando e onde quiser”, explica. Cynthia foi passar o isolamento em Sete Lagoas, com os pais, e o hábito de consumir álcool com mais frequência se estendeu por toda a família durante um tempo.