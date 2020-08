Idealizada para contrapor o excesso de notícias tristes e assim, ampliar a nossa capacidade de resgatar os bons sentimentos, compartilhando versos, foi escrita a coletânea “Quarentena Poética” que será lançada, virtualmente, em um sarau, na próxima quinta-feira (13), às 19h.

O livro compõe uma narrativa visual (fotos) e poética em tempos de pandemia e conta com textos de 12 autores, sendo vários deles da cidade de Formiga. A obra é um feliz encontro de amantes da poesia, que, apesar viverem distantes uns dos outros, encontraram na potência da palavra e na sensibilidade poética, um caminho para externar suas dores, medos, angústias, alegrias, desejos e amores.

A publicação será em formato de e-book, de acesso gratuito para todos, pois um dos objetivos também é o estimular a leitura de poemas. O link para acesso ao livro será divulgado no dia do sarau que ocorrerá no canal no youtube N’Outras Palavras.

Autores da obra

Fábio Costa – Formiga – MG