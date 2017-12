A quarta-feira (27) vai ser mais um dia de forte calor em Formiga. De acordo com a Climatempo, há possibilidade de pancadas de chuva no fim da tarde e noite, mas não refresca.

Os termômetros devem atingir 32ºC á tarde. A umidade relativa do ar chega ao índice mínimo de 44%.

A tendência para esta semana, a última de 2017, é de forte calor para o município e pancadas de chuva.

As precipitações podem se intensificar a partir desta quinta-feira (28) e seguem até o Réveillon. Os termômetros devem variar entre 18°C e 30°C.

Previsão para Formiga:

Quarta-feira (27): Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Variação: ↓18°C -↑32°C

Quinta-feira (28): Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Variação: ↓17°C -↑30°C

Sexta-feira (29): Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Variação: ↓18°C -↑28°C

Sábado (30): Chuvoso durante o dia e a noite. Variação: ↓17°C -↑25°C

Domingo (31): Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Variação: ↓18°C -↑28°C

