As partidas das quartas de final do Campeonato Rural de Futebol Amador (Ruralzão) tiveram início no domingo (24).

Em Papagaios, Pouso alegre goleou Raiz por 5×0. Papagaios e Baiões finalizaram a disputa em 0x0.

Em Baiões, as equipes de Padre Trindade e Albertos empataram em 1 x1. Já o time de Fazenda Velha venceu Rodrigues por 3×0.

Neste domingo (31) segue os mesmos confrontos nas comunidades de Albertos e Padre Trinidade.