Nesta terça-feira (10) a Prefeitura de Bom Despacho confirmou o quarto registro de paciente que contraiu Influenza A (H1N1), neste ano.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o paciente é um idoso de 62 anos, que já se encontra em tratamento contra a doença.

Sobre os demais casos, um idoso de 65 anos foi encaminhado a Belo Horizonte para tratamento e um jovem de 26 anos e uma mulher de 41 anos receberam tratamento em Bom Despacho. Todos estes pacientes encerraram os tratamentos e passam bem.

Ainda de acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura, o diagnóstico do último caso foi feito na semana passada, no entanto, só foi confirmado nesta semana.