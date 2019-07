Nessa quinta-feira (4), um incêndio foi registrado em um imóvel no bairro Jardim Padre Lauro, em Nova Serrana.

As causas do incêndio não foram informadas pelo Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido.

Os bombeiros foram acionados pela moradora da residência, uma mulher de 59 anos, que percebeu a fumaça saindo de um dos quartos. O fogo atingiu o guarda-roupas, parte da cama e ainda destruiu alguns pertences pessoais da vítima que estavam guardados no cômodo.

Ainda de acordo com os bombeiros, apesar do ocorrido, a estrutura do imóvel não foi afetada e o local não precisou ser interditado.