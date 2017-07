Formiga atingiu 85,23% da meta da Campanha de Vacinação Contra a Gripe até o momento. De acordo com a Secretaria de Saúde, em quase três meses, 12.840 formiguenses foram vacinados.

A imunização teve início em 17 de abril e a meta é vacinar 90% do público-alvo.

Segundo informou a coordenadora do setor de vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde, Ana Dalva Costa, os dados acima de 80% são considerados bons pelo Ministério da Saúde. Devido a este motivo, a vacina em Formiga está liberada para a população fora do público-alvo.

“A campanha continua normalmente. Ainda temos tempo para alcançar a meta de 90%. As pessoas que não pertencem a um dos grupos prioritários agora podem procurar pelo Programa de Saúde da Família de seu bairro e receber a dose da vacina”, comentou Ana Dalva.

Pertencem ao público-alvo: idosos com 60 anos ou mais; gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto); crianças com mais de 6 meses e menores de 5 anos; e trabalhadores da saúde. Destes, 12.045 receberam uma dose da vacina. O total é de 14.133. “Desenvolvemos diversas ações durante esses três meses com o intuito de atingir a meta. Promovemos o Dia D de vacinação e intensificamos a procura nos bairros. Lamentavelmente, a procura não correspondeu à nossa expectativa”, explicou Ana Dalva.

Também já foram imunizados durante a campanha os professores em atividade, a população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional. No entanto, estes grupos não entram na contagem porque não há como ter uma soma concreta de quantas pessoas pertencem a esses grupos.

A vacinação é feita nos Programas de Saúde da Família (PSF’s) de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h. Quem for se vacinar, deve estar com documento com foto e cartão de vacinação em mãos.