Uma carreta de maconha foi apreendida, na noite dessa segunda-feira (20), no estacionamento de uma igreja evangélica de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Quase duas toneladas da droga foram encontradas e dois homens foram presos.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, após denúncia anônima dando conta de um transporte de drogas, militares do 34º Batalhão montaram uma operação no bairro Cândida Ferreira.

No endereço indicado foram encontrados três homens, sendo que dois fugiram para uma mata. O terceiro, de 34 anos, era o motorista do veículo. Ele disse aos militares que era do Paraná e receberia R$ 10 mil pelo transporte da maconha. Ainda segundo o condutor, a droga seria do Paraguai.

As barras da maconha estavam no assoalho da carreta cobertas por uma fina camada de café. Com o apoio do helicóptero Pégasus e dos cães da Rocca, o segundo suspeito foi localizado na mata. O comparsa conseguiu escapar.