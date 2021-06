A Secretaria Municipal de Saúde divulgou dados atualizados da vacinação contra a Covid-19 em Formiga, nesta segunda-feira (21).

De acordo com o Vacinômetro, 21.877 pessoas já tomaram uma dose e outras 8.758 já completaram o processo de imunização no município.

Dos profissionais da saúde, 1.786 já receberam a primeira dose do imunizante e 1.708 tomaram as duas doses.

Os 150 profissionais das forças de segurança e salvamento também já receberam a primeira dose, e outros 61 já receberam a segunda aplicação.

Em relação às pessoas com comorbidades, 4.845 já tomaram a primeira dose e outros 5 já finalizaram o processo. Do grupo de pessoas com deficiência permanente 299 já receberam uma dose, assim como 259 gestantes e puérperas, sendo que outras 20 já tomaram a segunda dose.

13.213 idosos que têm 60 anos ou mais já receberam a primeira dose e outros 6.859 foram imunizados com segunda dose.

As 24 pessoas em residência inclusiva receberam as duas doses do imunizante. Dos idosos institucionalizados, 82 já tomaram a primeira dose e 81 a segunda.

Os trabalhadores da educação já têm 1.219 profissionais que já foram contemplados com a primeira dose.

Dez doses da vacina foram perdidas, segundo informações da Secretaria da Saúde.

