No Boletim Diário da Prefeitura de Divinópolis, divulgado nessa sexta-feira (19), o número de pacientes curados da Covid-19 aumentou no município. São quase 240 registros de pessoas recuperadas da doença.

O informe desta sexta apontou ainda mais um caso do novo coronavírus e que a taxa de isolamento social caiu para 36% na cidade.

Mortes pela doença

Na última semana, sete novas mortes foram divulgadas pela Prefeitura e Divinópolis totalizou 10 vítimas do novo coronavírus.

Pacientes curados

Com as mudanças no formato do boletim estadual, a Prefeitura adotou o número de casos curados. Nesta sexta, o número de pacientes curados do novo coronavírus subiu para 237 casos.