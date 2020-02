Foi realizado neste domingo (2), o segundo dia de provas do concurso público que destina vagas para atuação na Prefeitura de Formiga e no Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae). As avaliações foram referentes a 26 cargos. As provas foram aplicadas no período da manhã e da tarde.

De acordo com a equipe organizadora, nenhuma ocorrência foi registrada. Neste segundo dia, 3.898 pessoas compareceram. Ao todo, o certame recebeu 12.706 inscrições.

CARGOS DESTE SEGUNDO DIA DE PROVAS

• Auxiliar de Biblioteca

• Auxiliar de Educação Especial – Interprete de Libras

• Fiscal de Meio Ambiente

• Carpinteiro

• Coveiro

• Cuidador Social

• Eletricista

• Pedreiro

• Servente Escolar

• Técnico em Enfermagem

• Técnico em Segurança do Trabalho (SAAE)

• Técnico em Informática (SAAE)

• Advogado Público

• Assistente Social de Programas Sociais

• Enfermeiro

• Engenheiro Eletricista

• Engenheiro Civil

• Farmacêutico

• Fonoaudiólogo

• Médico da Família

• Médico Infectologista

• Médico Veterinário

• Psicólogo

• Serralheiro

• Servente de Limpeza

• Pedreiro (SAAE)