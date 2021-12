Cerca de 486 mil pessoas em Minas Gerais já podem receber a segunda dose da vacina da Janssen, porém não tomaram o reforço até agora devido à falta de doses. Nesta quinta-feira (9), o Estado receberá 66.100 doses da vacina, que darão início à campanha de reforço.

O Ministério da Saúde estabelece que a segunda dose de vacina para quem recebeu o imunizante da Janssen seja da mesma fabricante e aplicado de dois a seis meses após a vacinação. Em Minas Gerais, 493.377 receberam a primeira dose da fabricante, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), e 99,3% das doses foram aplicadas de dois a seis meses atrás, ou seja, já demandam reforço.

Só em Belo Horizonte, quase 61 mil pessoas receberam a vacina da Janssen, e a maioria, segundo a prefeitura, já está elegível a receber a segunda dose. A cidade utilizou o primeiro lote recebido para vacinar a população em situação de rua, que abrange cerca de 8,5 mil pessoas.

“Para alcançar esse público na aplicação do reforço, além dos registros feitos de forma manual e no sistema, será realizada a abordagem pelas equipes do Consultório na Rua, da Secretaria Municipal de Saúde, e equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, que, assim como na aplicação da primeira dose, percorrerão as nove regionais da cidade passando por locais estratégicos”, explica a prefeitura, por meio de nota. A aplicação das doses também será feita nas unidades de acolhimento e de referência no atendimento à população em situação de rua da capital.