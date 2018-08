A Polícia Militar de Formiga prendeu na quinta-feira (2), um jovem de 21 anos e apreendeu uma quantidade considerável de entorpecentes sendo esta, a maior apreensão de drogas sintéticas de toda a região nos últimos tempos.

A ação policial ocorreu na rua Josué Leal, bairro Serra Verde. Em uma residência foram apreendidos 581 comprimidos de ecstasy, 30 pontos de LSD, dois tabletes de maconha pesando mais de dois quilos e meio da droga, 11 pés de maconha, e embalagens utilizadas para fracionar as drogas. Também foi encontrada uma pequena plantação com oito pés de maconha em uma mata junto à casa do suspeito, que usava o mesmo local para o tráfico.

Na sequência, o indivíduo que seria proprietário da droga foi abordado e contido. Ele indicou aos policiais onde havia outros três pés de maconha. Prosseguindo com as buscas, os militares localizaram duas barras grades de maconha, pesando mais de dois quilos e meio no total.