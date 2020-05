Da Redação – Últimas Notícias

A Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais divulgou nesta quarta-feira (27), mais um boletim epidemiológico com as informações sobre o novo coronavírus (Covid-19) no Estado.

Até o momento, foram confirmados por exame 8.011 casos em Minas, desses , 3865 já são considerados curados da doença.

Ainda segundo o boletim, 240 mortes pela doença foram notificadas no Estado, sendo 182 delas de pessoas com mais de 60 anos. Não há em Minas registro de nenhuma criança que veio a óbito pela Covid-19.