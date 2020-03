O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) comunica à população formiguense, em especial aos moradores dos bairros Nossa Senhora de Lourdes, Ouro Verde, Ouro Branco e Alvorada, que a autarquia está trabalhando para normalizar o abastecimento de água nestas localidades.

Na tarde dessa terça-feira (17), a direção do Saae diagnosticou falha no acoplamento do motor à bomba e um vazamento na adutora, fatos que resultaram no esvaziamento das caixas de água que abastecem a região afetada.

A expectativa da autarquia é de que o abastecimento seja normalizado nesta quinta-feira (19). Desta maneira, é necessário que toda a população colabore na economia de água.

Fonte: Decom