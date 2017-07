Quatro brasileiros morreram em um tiroteio em uma boate em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, na madrugada desta segunda-feira (24). A informação foi confirmada pela polícia do país à agência Associated Press.

De acordo com os policiais, dois homens abriram fogo na festa de inauguração de uma boate, chamada After Office. Pedro Juan Caballero faz fronteira com o Brasil em Mato Grosso do Sul.

As vítimas foram dois homens e duas mulheres com idades entre 18 e 24 anos. Além dos mortos, pelo menos 11 pessoas, de nacionalidades brasileira e paraguaia, ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais da região, tanto no Brasil quanto no Paraguai. Segundo informações, os agressores utilizaram um fuzil automático e pistolas de nove milímetros durante o ataque, que continua sob investigação.

“As duas vítimas masculinas pertenciam a uma gangue criminosa. Eles eram o alvo dos tiros. Mas outros foram atingidos, incluindo as duas mulheres que morreram e outros que foram hospitalizados”, disse o promotor paraguaio Oscar Samuel Valdez a uma estação de rádio, segundo a agência Reuters.

Segundo o oficial Lucio Caballero as identidades das vítimas ainda não foram divulgadas, e seus corpos esperam pelo reconhecimento no necrotério da cidade paraguaia.

Os atiradores fugiram do local. “Ainda não temos dados precisos, mas aparentemente os autores chegaram em um carro na discoteca, fizeram vários disparos e posteriormente fugiram”, detalhou Caballero à Associated Press.

Pedro Juan Caballero é a capital do departamento de Amambay e está localizada a 600 quilômetros ao norte de Assunção. A cidade é separada de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, por por uma rua.

A polícia brasileira e a paraguaia estão trabalhando juntas para resolver o caso, disse um porta-voz da polícia à Reuters por telefone.