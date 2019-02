As vítimas, de 1, 4, 8 e 11 anos, estavam todas soterradas. Três corpos foram localizados durante a madrugada deste domingo (17) pelo Corpo de Bombeiros e a quarta vítima durante a manhã.

Miguel de 8 anos e a irmã dele, Maria Luiza, de 1 ano, foram atingidos pelos escombros da casa onde moravam, na Rua Ane Altomar, no Jardim Zaira. A mãe das crianças foi resgatada com uma contusão no ombro ainda durante a noite. Um homem de 41 anos também foi atingido e teve uma fratura exposta. Ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro.