Embora Eduardo Pazuello tenha anunciado a contratação de 562 milhões de doses de vacinas contra a Covid para este ano, volume que representaria “mais vacinas que brasileiros”, 37% desse total ainda consta apenas como intenção de compra ou enfrenta outros impasses, como a falta de aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para que possam ser aplicadas.

O anúncio foi feito por Pazuello no dia em que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) indicou o cardiologista Marcelo Queiroga para substituí-lo no comando do Ministério da Saúde.

Na prática, das 562 milhões de doses, 140 milhões ainda precisam resolver pendências de contrato.

Entram nesse grupo 110 milhões de doses de vacinas previstas pela Fiocruz para serem produzidas no Brasil no segundo semestre e 30 milhões do Butantan, as quais constam ainda apenas como intenção de compra pelo ministério.