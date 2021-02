A equipe do Samu foi acionada no início da tarde desta terça-feira (2), paraatendimento de um ataque de abelhas, na Comunidade Rural do Barreiro, em Itapecerica.

No local, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) fez o atendimento de quatro homens.

Um de 37 anos, estava consciente, com várias picadas e queixando dor em todo o corpo. Um jovem de 20 anos, estava consciente, com edemas no rosto e orelhas. Foi picado várias vezes e se queixava de dores. Um de 50 anos estava consciente, com pressão arterial alterada e queixando de dor intensa. O outro de 55 anos estava consciente. Ele se queixava de muita dor no peito e estava com os pés dormentes, apresentando náuseas.

Os homens receberam os primeiros atendimentos, foram medicados conforme orientação do médico regulador e encaminhados para a Santa Casa de Itapecerica.