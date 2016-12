Da Redação

A Polícia Militar registrou nesse final de semana, três ocorrências de infração de trânsito em Formiga. Quatro homens foram presos.

Duas das ocorrências foram registradas nesse domingo (11). Uma na rua Lúcio da Cruz, no bairro Novo Horizonte, quando os militares deram ordem de parada para o motociclista que pilotava uma Honda CG, de cor verde, mas o indivíduo não obedeceu e fugiu.

Os policiais foram atrás do condutor que realizou várias manobras perigosas, colocando em risco a integridade física dele e de usuários das vias.

No final da mesma via, a motocicleta derrapou caindo ao solo. O condutor, de 42 anos, tentou fugir a pé, mas foi abordado. O homem não possui Carteira de Habilitação.

A outra ocorrência foi registrada na avenida Abílio Machado. Durante patrulhamento os militares se depararam com uma pick up Saveiro Cross, cor branca, seguida por uma motocicleta Honda CG azul, saindo da rua Geraldo Moacir Pereira e entrando na avenida em alta velocidade.

Os condutores não obedeceram a ordem de parada e em um determinado trecho da via o motociclista perdeu o controle e caiu.

Os militares conseguiram abordar o motorista da pick up. No veículo estavam dois homens de 23 e 31 anos e uma mulher de 21 anos.

Segundo apuração da PM o motociclista, um homem de 35 anos, era ex-namorado da mulher que estava no veículo e não se conformava com a separação.

O condutor da motocicleta foi socorrido e encaminhado para o Pronto Atendimento Municipal (PAM) depois para a delegacia. O motorista da pick up também foi preso.

Já no sábado (10) um homem de 24 anos foi preso, também por praticar direção perigosa, no balneário Furnastur.

Segundo informações da PM o jovem conduzia uma motocicleta Honda/CB600 com uma passageira que estava sem o capacete de segurança.

O condutor não obedeceu às ordens de parada e fugiu. A PM conseguiu alcançar o motociclista e constatou que a moto estava com a tarjeta da placa diferente da do município, e com a placa amassada.

O condutor foi preso.

Todos os veículos foram removidos para o pátio do socorro credenciado ao Detran.