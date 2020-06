Quatro jovens foram presos em Formiga, suspeitos em envolvimento com o tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Militar, na madrugada desse domingo (31), durante patrulhamento, policiais militares do Tático Móvel, avistaram um veículo Fiat Palio transitando pela avenida Brasil, em Formiga.

Durante abordagem os militares reconheceram o condutor, um jovem de 19 anos. Ele é conhecido por envolvimento em diversos crimes, tais como homicídio e tráfico de drogas. No veículo estava também outro jovem de 19 anos.

Nas buscas, foram encontradas drogas no interior do veículo e com os suspeitos. Após serem questionados, um dos indivíduos relatou possuir mais drogas na residência dele e na casa de uma terceira pessoa, um jovem de 20 anos, residente no bairro Nossa Senhora de Lourdes.

Na residência do jovem, a mãe dele autorizou a entrada dos militares, sendo localizados mais 17 tabletes e cinco porções de maconha, um saquinho com algumas sementes de maconha, além de vários saquinhos plásticos vazios usados para embalar as drogas, todos nas gavetas de um criado mudo.

O jovem contou ainda que no mesmo dia havia pegado uma balança de precisão emprestada com o quarto envolvido, um jovem de 18 anos. Com ele, foi localizado escondida, uma sacola plástica, sendo constatado que haviam 81 papelotes de cocaína.

De acordo com a PM, os quatro suspeitos foram presos. Sendo apreendidos uma balança precisão, o veículo usado no tráfico de drogas, R$96, em dinheiro, 81 papelotes de cocaína, três cigarros de maconha, 18 tabletes de maconha, cinco porções de maconha, um envelope com sementes, saquinhos para embalagem das droga e três celulares.

Os jovens e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia.

Fonte: Polícia Militar