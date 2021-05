Quatro pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas no domingo (2) perto da costa do estado da Califórnia, nos EUA, quando um barco que levava imigrantes virou e foi destruído pelas ondas, de acordo com a guarda costeira americana.

O barco que foi destruído tinha cerca de 12 metros de comprimento.

“Quando chegamos ao local tinha gente na água, se afogando, sendo sugada pela correnteza”, disse Rick Romero, um salva-vidas de San Diego.

Várias pessoas foram retiradas da água. Algumas delas tiveram que receber atendimento na praia, porque corriam risco de vida.