Um acidente envolvendo três carros de passeio deixou quatro vítimas fatais e outras três feridas na tarde deste domingo (2) na BR-262, em Nova Serrana. O acidente aconteceu por volta das 15h30, na altura do KM 447

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu um Chevrolet Onix, um Ford EcoSport e um Honda Civic. Com o impacto, o Onix e o Ecosport pegaram fogo. As quatro pessoas morreram carbonizadas. As identidades e as idades não foram informadas.

O Civic parou às margens da rodovia e três pessoas tiveram ferimentos leves. Dos três feridos, duas vítimas foram encaminhadas para UPA de Nova Serrana, sendo uma mulher e uma criança. A outra vítima, um homem, dispensou atendimento médico e permaneceu no local.

Três equipes compareceram no local, sendo uma equipe para realizar as ações de salvamento, uma equipe para atendimento pré-hospitalar e uma equipe para realizar o controle da cena e combate ao incêndio.