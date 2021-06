A Prefeitura de Campo Belo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou o registro de quatro óbitos nesta terça-feira (8).

Nas últimas 24 horas, foram registrados 72 casos positivos para a Covid-19. Até o momento, foram confirmados 169 óbitos pela doença no município.

No Boletim Epidemiológico divulgado hoje, consta os registros dos óbitos de um homem de 54 anos, que estava internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Santa Casa de Campo Belo, e o óbito de uma mulher de 66 anos que possuía comorbidades e era paciente na UPA. Ambos faleceram no sábado (5).

Nessa segunda-feira (7), ocorreram dois óbitos. Um de uma mulher de 39 anos que estava hospitalizada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Santa Casa e o outro de um idoso de 90 anos, que tinha doenças crônicas prévias e era paciente da UPA.

Em nota, a administração municipal ressaltou a importância do uso da máscara, a necessidade do distanciamento social, além das medidas de higiene pessoal. A Prefeitura se solidariza com a família e amigos enlutados.

Fonte: Prefeitura de Campo Belo