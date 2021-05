O boletim epidemiológico de Arcos registrou 4 óbitos e 5 casos positivos para a Covid-19, nesta quinta-feira (13).

No município, 118 óbitos foram confirmados pela doença. Há também um óbito sendo investigado.

Ainda de acordo com os dados do boletim, 5 pessoas estão em internação hospitalar e outras 3 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), da Santa Casa de Arcos. Em outros municípios, um paciente ocupa um leito clínico e outros 3 estão em UTIs.

Óbitos

O 115° óbito é de um homem, de 41 anos, que residia no bairro São Judas. Ele era portador de diabetes e imunossupressão. Ele testou positivo para Covid-19 em 29 de abril, e foi hospitalizado na Santa Casa de Arcos no dia 3 deste mês. Ele faleceu nesta quinta-feira (13).

O 116°é de uma mulher, de 66 anos, moradora da zona rural da Boa Vista. Ela possuía hipertensão arterial, diabetes e doença respiratória. Confirmou positivo para o coronavírus em 1 de maio. Ela foi hospitalizada na Santa Casa de Arcos no dia 3 e veio a óbito nesta quinta (13).

Óbitos em investigação que foram confirmados

O 117° óbito é de uma mulher, de 79 anos, que residia na área central da cidade. Ela era cardiopatia e hipertensa, e foi hospitalizada no dia 12 de março em Nova Serrana. Ela morreu no dia 24 de março.

O 118º óbito em Arcos é de um homem, de 82 anos, morador do bairro Jardim Bela Vista. Ele era cardiopatia e hipertenso, e foi hospitalizado na Santa Casa de Arcos no dia 3 deste mês. Ele faleceu no último dia 5.

Outros dois óbitos que constavam no boletim como investigados foram descartados.

Casos confirmados hoje

2 homens:

Um homem de 82 anos, morador do bairro Jardim Bela Vista. Óbito.

Um adolescente de 19 anos, morador do bairro Planalto, e que está em isolamento domiciliar.

3 mulheres:

Uma mulher de 46 anos, moradora do bairro Floresta, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 79 anos, moradora do centro da cidade. Óbito;

Uma adolescente de 19 anos, moradora do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar.

Fonte: Portal Arcos