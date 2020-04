Quatro pessoas da mesma família faleceram nesse domingo (5) em um acidente de trânsito na BR-262, próximo à cidade de Abre Campo, na região da Zona da Mata. O acidente foi registrado na altura do KM 103.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a família estava em um veículo VW/Gol que colidiu de frente com um caminhão que seguia sentido contrário. O motorista do caminhão relatou que o condutor do carro teria perdido o controle da direção após derrapar em uma faixa de óleo que havia na pista.

Ainda de acordo com os bombeiros, entre os mortos estava uma criança de apenas dois anos, que seria filha de um casal que estava dentro do veículo e não tiveram as idades divulgadas. A quarta vítima, que também não teve a idade revelada pelo Corpo de Bombeiros seria a avó da criança.

Um adolescente de 14 anos, que também seria filho do casal foi resgatado em estado grave e levado para um hospital de Abre Campo. O motorista e uma passageira que estavam no caminhão não tiveram ferimentos e dispensaram o atendimento médico.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil estiveram no local e realizaram os trabalhos de praxe.