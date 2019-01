Redação Últimas Notícias

Quatro pessoas da mesma família morreram em um acidente neste sábado (26), na BR-354, em Formiga. O acidente ocorreu no km 514 próximo à comunidade Fazenda Velha.

Segundo informações do cabo Iuri da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a família seguia em um VW/Fox com placa de Buritis sentido Campo Belo quando o condutor Ellyanderson Pio da Silva de 39 anos, perdeu o controle direcional do veículo ao entrar em uma curva. O carro invadiu a contramão e se chocou contra um caminhão.