Quatro pessoas ficaram feridas na tarde dessa quarta-feira (1°), após um veículo capotar na rodovia BR-262.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor de uma caminhonete Chevrolet S10, com placas de Uberlândia, quando na altura do km 584, perdeu o controle da direção do veículo que saiu da pista e capotou em seguida.

As vítimas foram socorridas pela equipe de resgate da Triunfo Concebra. Duas delas foram encaminhadas em estado grave para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araxá.

Fonte: Tapiraí TV