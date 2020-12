Militares do Pelotão de Itapecerica receberam informações sobre três indivíduos que estavam invadindo uma residência no Povoado de Cachoeirinha, em Itapecerica, no domingo (20). O denunciante ainda relatou que esses indivíduos estavam de posse de uma arma de fogo e uma faca.

Com a chegada da Polícia Militar, o infrator de 16 anos lançou no matagal um simulacro de arma de fogo, e outro infrator, de 17 anos, uma faca.

Ao ser realizada busca pessoal nos dois menores e no autor de 21 anos de idade, que também estava no local , foram localizados R$180,80 e três aparelhos celulares.

Durante diligências, os militares deslocaram-se até a residência do infrator mais jovem, onde foram recebidos pela autora de 29 anos, namorada do menor. A autora entregou aos militares 52 buchas de uma substância semelhante à maconha; 18 pedras de uma substância semelhante ao crack; 16 embrulhos contendo uma substância semelhante à cocaína; uma barra de maconha e um aparelho celular usado por ambos.