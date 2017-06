No domingo (18), por volta das 0h, policiais militares abordaram vários indivíduos na rua Toscana de Brito, Vila Licínio, próximo à linha férrea em Formiga.

Com um adolescente de 17 anos e uma jovem de 18, foram encontrados uma bucha e um cigarro de maconha. O casal foi encaminhado para a delegacia.

Mais tarde, por volta das 4h, próximo à Rodovia MG-050, no pátio da antiga Química Santa Rita, policiais abordaram um veículo com som em volume elevado, ocupado por um menor de 17 anos e um homem de 26 anos. Após as buscas, foram localizados um papelote e uma pedra de cocaína, que se fracionada renderia 10 papelotes em tamanho comercial, e 3 buchas de maconha.

O veículo foi levado para pátio credenciado. Já a droga encontrada e o menor foram apreendidos e o maior de idade preso.