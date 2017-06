Quatro pessoas foram vítimas de um assalto, na noite de segunda-feira (5), em um sítio localizado próximo ao aeroporto de Formiga.

De acordo com a Polícia Militar, uma mulher de 47 anos foi surpreendida por um homem armado com uma arma de fogo. A filha dela, uma adolescente de 14 anos, ao verificar o que estava ocorrendo, foi surpreendida por outro homem também armado.

Os bandidos também renderam um casal que chegava ao sítio no momento do crime, em uma caminhonete. As vítimas foram amarradas e trancadas no banheiro da casa.

Os assaltantes roubaram quatro aparelhos celulares, dinheiro, documentos pessoais das vítimas e a caminhonete GM/Montana, placa HGF 7168, de cor cinza.

Somente depois de confirmarem que os assaltantes haviam fugido, as vítimas se desamarraram, arrombaram a porta e conseguiram acionar a Polícia Militar. Ninguém foi preso.