Quatro homens foram presos com drogas na manhã deste domingo (1°), na rodovia MG-170, em Arcos.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o veículo, com placa de Lagoa da Prata, em que os indivíduos estavam foi abordado na altura do km 56.

Os militares flagraram um cigarro de maconha com um dos passageiros.

Após busca pessoal, foram encontrados com os indivíduos dois papelotes de cocaína, um cigarro de maconha e um tablete de maconha no interior do veículo.