Quatro homens, entre 21 e 32 anos, foram presos na noite dessa quarta (8) em Arcos após rastreamento da Polícia Militar em decorrência de um roubo de veículo no dia anterior.

Na ocasião, dois deles usaram uma réplica de arma para ameaçar o condutor de um Honda Civic, no bairro São Judas.

Após danificarem o carro em uma estrada rural, os infratores o abandonaram no bairro São Pedro. Iniciou-se então busca de informações para identificação e prisão dos envolvidos.

Os militares realizaram várias diligências e efetuaram a prisão dos quatro pela participação nos crimes de tráfico de drogas, furtos de veículos e furtos a residências na região, que ocorreram nos últimos dias.

Na ocorrência, a réplica de arma usada no roubo do carro no dia 7 foi encontrada e apreendida na casa de um deles, no bairro Jardim Bela Vista, além de papelotes de cocaína.

Os indivíduos foram conduzidos à delegacia de Formiga.

Fonte: Iguatama Agora