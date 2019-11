Jojo Todynho está curtindo alguns dias sem compromissos profissionais na casa de amigos no bairro do Alto do Coqueirinho, em Salvador. E a cantora tem aproveitado a diversão com direito as festas e aos shows dos artistas locais.

