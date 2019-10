O pessoal do DNIT, (ou terá sido o da concessionária?), resolveu instalar no município de Juatuba, em três trechos diferentes, alguns robustos quebra-molas, se valendo desta solução arcaica e em desuso no resto do mundo, talvez, no afã de tentar diminuir a velocidade dos milhares de veículos que por ali transitam diariamente.

De acordo com usuários, a solicitação era a de que nestes locais fossem construídas passarelas ou ali se instalassem radares, para que se permitisse aos transeuntes a travessia das pistas com a segurança recomendada. Mas infelizmente, a solução adotada foi outra!

O Nova Imprensa, conferindo a fala do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, proferida na terça-feira (8), na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, na Câmara dos Deputados, onde por mais de três horas ele debateu com parlamentares o projeto que trata sobre o licenciamento ambiental para a construção de rodovias, de tudo quanto ali foi dito pinçamos a frase com que o ministro abriu seu discurso, quando com muita ênfase declarou que: “simplificar não significa precarizar”.