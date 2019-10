Redação Últimas Notícias

No início deste mês os motoristas que trafegam pela BR-262, no trecho próximo ao município de Juatuba se surpreenderam com a instalação de redutores de velocidade (quebra-molas) na pista.



Os redutores foram instalados pela Concebra, concessionária que administra a via, em locais onde deveriam ter sido instaladas passarelas para pedestres.



Após a instalação dos quebra-molas diversos acidentes foram registrados nos quilômetros 362, 364 e 367. Os acidentes foram causados deviso à falta de sinalização na via.



Na semana passada dois acidentes foram registrados em menos de 24 horas. Os registros continuaram nesta semana. Uma pessoa registrou nesta semana dois acidentes seguidos no trecho, confira: