Um acidente envolvendo uma caminhonete foi registrado na manhã deste sábado (27) devido à queda de uma árvore na BR-354, no município de Córrego Danta.

O acidente aconteceu por volta das 4h da madrugada, na altura do KM 365.

A caminhonete seguia no sentido BR-262, quando colidiu em uma árvore caída na rodovia. Chovia no momento do acidente.

Apesar do susto ninguém ficou ferido. O veículo ficou com a parte da frente destruída.