Os municípios de ao menos 13 estados do Norte e do Nordeste do país enfrentam queda de energia nesta quarta-feira (21): Amazonas, Alagoas, Sergipe, Ceará, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Amapá, Rio Grande do Norte, Pará, Maranhão, Bahia e Tocantins.

O problema foi registrado por volta de 15h50. As causas ainda estão sendo apuradas.

No Rio Grande do Norte, todos os 167 municípios foram afetados, segundo a companhia de energia local. Com os semáforos inoperantes, o trânsito ficou prejudicado.

O apagão também atinge todo o território da Paraíba, de acordo com a concessionária Energisa, e todo o estado do Maranhão, segundo a Companhia Energética do Maranhão (Cemar).

Em Pernambuco, a queda de energia atinge a capital Recife e os municípios de Olinda, Goiana, Igarassu, Paulista, Agrestina, Cachoeirinha, Caruaru e Petrolina.

No Ceará, o desabastecimento afeta Fortaleza e cidades do interior: Juazeiro do Norte, Icó e Sobral.

Na Bahia, o apagão atinge Salvador e os municípios de Camaçari e Lauro de Freitas, na região metropolitana.

Em Sergipe, foram 60 cidades afetadas.

O Operador Nacional do Sistema (ONS) não se manifestou sobre o ocorrido.