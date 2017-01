A queda de um helicóptero deixou feridos em Capitólio, na tarde deste domingo (22).

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Piumhi, no momento da decolagem, um vento de calda fez com a aeronave tombasse, ainda em baixa altitude. O acidente foi às margens da rodovia MG-050, KM 306, próximo à ponte do rio Turvo.

A informação inicial é a de que se trata de um helicóptero usado para o transporte de turistas em voos panorâmicos pela região.

Os passageiros, número não divulgado pelos militares, a princípio, sofreram ferimentos leves e foram socorridos por ambulâncias da Prefeitura para a Santa Casa de Capitólio.