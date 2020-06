A Central de Regulação do SAMU Oeste recebeu um chamado às 07h30 desta sexta-feira (19), para atendimento a uma vítima de acidente registrado na BR 354 (Próximo ao Pulo do Gato), em Arcos.

Ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Arcos fez o atendimento de um homem, de 40 anos. Ele havia se ferido após cair da motocicleta que conduzia. O homem estava consciente, com escoriações, queixando dor no flanco e joelho direitos.

Ele recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado e encaminhado para o Hospital São José em Arcos.

Fonte: Samu