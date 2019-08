Redação Últimas Notícias

Uma frente fria avança pelo Litoral do Sudeste nesta sexta-feira (23) e causará chuva em todos os estados da região. O fim de semana será muito úmido no leste do Sudeste. A passagem do fenômeno é uma ótima notícia e poderá amenizar o tempo seco na região, mas conforme os institutos Climatempo e Inmet, não deverá ocorrer registros de chuva em Formiga.

A mudança no clima ocasionará queda de temperatura e aumento de nebulosidade no município. A tarde desta sexta será marcada pelo aumento da nuvens que diminuem ao anoitecer. Hoje os termômetros variam entre 12°C e 27°C.

A umidade relativa do ar ficará bem abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que é entre 60% e 80%. Durante a manhã a umidade chegará a 90%, mas na parte da tarde cai para 35%.