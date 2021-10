O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou em rede social nesta sexta-feira (1º) que recebeu novo resultado positivo para Covid no exame realizado nesta quinta (30).

Com isso, Queiroga deve seguir em isolamento nos Estados Unidos, para onde viajou há duas semanas na comitiva do presidente Jair Bolsonaro. O presidente foi a Nova York para participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Na postagem em rede social, Queiroga diz que está “sem sintomas” e trabalhando a distância para acelerar a vacinação no Brasil.

“Infelizmente, o exame RT-PCR que fiz ontem continua positivo, o que me impede de retornar ao Brasil ainda hoje. Sigo trabalhando a distância p/ acelerar a imunização dos brasileiros. Agradeço a todos que estão torcendo por mim. Estou sem sintomas e logo logo estarei de volta”, publicou Queiroga no Twitter.

Queiroga foi diagnosticado com Covid no último dia 21, após participar de uma série de compromissos públicos com representantes brasileiros e de outros países no evento da ONU – incluindo o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e o presidente da Polônia, Andrezj Duda.

Antes do ministro da Saúde, um diplomata brasileiro que integrava a comitiva também havia recebido resultado positivo para a Covid.

Após o diagnóstico de Queiroga, e já de volta ao Brasil, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, também testaram positivo para o vírus.

O ministro já tinha sido imunizado com duas doses de vacina contra o coronavírus. Até o retorno ao Brasil, o secretário-executivo da pasta, Rodrigo Cruz, segue respondendo pelo Ministério da Saúde como ministro-substituto.

Foto: Reprodução/Instagram

Fonte: g1