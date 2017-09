“Há dias em que a gente se sente como quem partiu ou morreu”, cantava Chico Buarque nos idos de setembro de 1967. Já se vão 50 anos desde que ele retratava a angústia em que vivíamos e tão bem expressava o travamento das liberdades e das possibilidades emancipatórias. No ano seguinte, o mundo passaria pelas maiores agitações desde o fim da Segunda Guerra. Em Praga, Paris, Berlim, Chicago e Rio de Janeiro, era “proibido proibir”.

Senti-me, na semana que passou, arrebatada por esse sentimento de impotência de quem “já partiu ou morreu”, que torna cada vez mais distante de nós o “espírito da utopia” de que falava o filósofo alemão Ernst Bloch, um dos ícones daquele ano “que não acabou”, como diz Zuenir Ventura. E me pergunto: o que nos aguarda no próximo ano?

O último petardo norte-coreano a sobrevoar a ilha japonesa de Hokaido indica que podemos estar no limiar de uma catástrofe nuclear de dimensões indizíveis. O inexplicável silêncio da ministra das Relações Exteriores birmanesa, Aung San Suu Kyi, notável militante dos direitos humanos e, por isso, laureada com o prêmio Nobel da Paz de 1991, hoje omissa frente à limpeza étnica dos rohingyas, promovida pelas Forças Armadas de seu país, nos leva a não acreditar que pessoas de bem possam se tornar bons governantes. Na Itália, o Ministério Público (que, um dia, promoveu a operação Mãos Limpas) propõe criminalizar ativistas que, à revelia das autoridades, buscam socorrer refugiados africanos nas costas da Líbia. O furacão Irma passa pelo Caribe e pela Flórida, deixando um rastro de destruição, e estúpidos ainda desdenham de pesquisadores que nos advertem sobre os desastres climáticos provocados pelo aquecimento global. O desemprego estrutural e a precarização do trabalho campeiam mundo afora, no mesmo ritmo de suas óbvias e inevitáveis consequências: violência social, terrorismo e fascismo. É incrível que palavras como “racismo”, “estupro” e “escravidão” ainda estejam em nossas agendas.

Quanto ao Brasil, dá até preguiça comentar. O máximo de nossa revolta parece ser gritar “Fora Temer” em meio à algaravia do Rock in Rio… Acompanho as manifestações de intolerância em torno da exposição promovida pelo Santander em Porto Alegre e me recordo de que, há 80 anos, Hitler visitava, em Munique, a Exposição de Arte Degenerada, organizada pelo presidente da Câmara de Artes Plásticas do Reich, na qual eram exibidas obras que não eram “sadias” e que iam de encontro aos “nobres” valores do povo alemão.

Mas, apesar de tudo, leio algo que ainda alimenta em mim o “princípio esperança” de Ernst Bloch. Em meio ao espírito de reconciliação promovido pelo papa Francisco em sua recente viagem à Colômbia, um filho de Pablo Escobar e outro, de uma das vítimas do mais temível narcotraficante de que se tem notícia, se abraçam e se irmanam em nome do perdão, da paz e da concórdia.

E me lembro, então, do saudoso Adoniran Barbosa: “Se assoprarem, debaixo desta cinza tem muita lenha pra queimar”…