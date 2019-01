Nariz entupido, séries intermináveis de espirros, coceira e coriza são apenas alguns dos desconfortos mais comuns enfrentados por quem sofre de rinite, uma inflamação que ocorre na mucosa nasal em resposta a algum estímulo entendido como ameaça pelo sistema imunológico.

Quem sofre de rinite alérgica, ou seja, causada por alérgenos como poeira, ácaros, plantas, perfumes, entre outros, vai comemorar a vacina que combate o problema e permite o fim do uso de remédios antialérgicos que causam sonolência e nem sempre surtem grandes efeitos.

A imunoterapia contra rinite é feita a partir do agente causador da alergia (antígeno) e tem fórmula e aplicação inteiramente personalizadas. De acordo com o alergologista Marcelo Vívolo Aun, do Hospital Oswaldo Cruz (SP), o método busca modificar aos poucos o sistema imunológico do paciente para que ele se torne mais resistente aos agentes que lhe causam alergia.

O medicamento deve ser aplicado pouco a pouco, durante meses ou mesmo anos. No começo, o paciente fará aplicações semanais da “vacina” com uma quantidade leve do princípio ativo. Caso não haja nenhuma resposta negativa, a fórmula é reforçada e a administração, reduzida, podendo chegar à frequência de apenas uma vez ao mês, explica o médico.