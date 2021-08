A Quina concurso 5640, desta terça-feira (24) tem prêmio de R$ 1,5 milhão. O valor total de todos os prêmios que a Caixa Econômica Federal vai pagar pelas loterias desta terça chega a R$ 27 milhões. Os sorteios acontecerão às 20h e as apostas podem ser feitas até às 19h.

Para o Dia de Sorte concurso 498, a premiação maior é de R$ 500 mil. Já a Lotofácil, concurso 2316, tem prêmio de R$ 3,5 milhões. Também serão sorteados nesta terça-feira os números da Lotomania 2207, que vai pagar R$ 600 mil para quem acertar todas as dezenas. A Dupla Sena, concurso 2264, é outra loteria do dia, com valor da premiação estimada em R$ 1,7 milhão.

O prêmio maior pago nesta terça-feira, estimado em R$ 19,2 milhões, poderá sair para os apostadores da Timemania concurso 1680.

As apostas das loterias podem ser feitas no site da Caixa Econômica Federal, em casas lotérias ou pelo Internet Banking.