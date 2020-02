Redação Últimas Notícias

A primeira reunião do Legislativo formiguense de 2020, realizada na noite dessa segunda-feira (3), foi marcada por uma denúncia grave feita pela vereadora Joice Alvarenga/PT: uma rachadinha na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Formiga.

De acordo com a vereadora, em razão da proibição do recebimento de hora extra por funcionários contratados no exercício de cargo de confiança, o valor dos plantões que eles realizavam eram contabilizados na folha de funcionários concursados que, posteriormente, devolviam os valores aos profissionais.

Na manhã desta terça-feira (4), a Prefeitura divulgou uma nota informando que não existe prática fraudulenta na unidade de saúde. “Após análise de todos os relatos feitos pela edil, o Executivo informa que, antes mesmo de o pedido formal de esclarecimentos chegar ao Gabinete, a apuração dos relatórios de pontos dos servidores da Unidade já havia sido solicitada e, de acordo com a equipe gestora da Saúde e da Unidade de Pronto Atendimento, não existe prática fraudulenta”, informa a nota.