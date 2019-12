Redação Últimas Notícias





Os alunos da Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais (Uaiteclab) participaram, na quinta-feira passada (12), de uma palestra sobre o combate ao racismo.

A atividade que fez parte do projeto Rede Cidadã, desenvolvido na instituição, foi ministrada pela advogada e ativista, Maria Teresinha. Na ocasião, a profissional debateu sobre as diversas formas de preconceito e a lei que criminaliza o racismo. “Me senti lisonjeada e muito feliz em ter as portas abertas para um debate tão sério. Existem assuntos que não devem jamais ser esquecidos e a consciência negra e o racismosão alguns deles. Estarei sempre disposta para colaborar na luta contra o preconceito. Essa é uma bandeira que tenho orgulho de levantar”, declarou a advogada.





Fotos: Divulgação