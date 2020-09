A Polícia Militar Rodoviária (PMR) identificou na manhã deste sábado (12) que um radar foi danificado na altura do km 479 da BR-354, no trecho conhecido como “Córrego das Almas”, entre Arcos e Formiga.

Segundo a PMR, no local, os policiais constataram que a estrutura estava amassada. Não houve nenhuma chamada de acidente que justificasse o dano ao equipamento.

Um boletim de ocorrência foi feito e será encaminhado para a Delegacia de Arcos e também para o DNIT em Bom Despacho.

O radar havia sido instalado no local no final do mês de julho, devido ao número de acidentes.